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Расселл высказался о ментальной силе сотрудников «Мерседеса» в сезоне-2026

Расселл высказался о ментальной силе сотрудников «Мерседеса» в сезоне-2026
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Британский гонщик Формулы-1 Джордж Расселл, выступающий за «Мерседес», высказался о сотрудниках команды.

«Если честно, у нас чрезвычайно устойчивая и сфокусированная группа людей, которые руководствуются данными и производительностью. Они довольно уравновешены во время американских горок сезона Формулы-1.

Что я имею в виду: в моменты неудач команда не чувствовала себя подавленной — они просто были сосредоточены на процессе достижения результата и улучшения. А сейчас, на волне успеха, они всё так же сфокусированы на производительности и улучшении. Так что менталитет и настрой были, по сути, одинаковыми и в поражениях, и в успехах», — приводит слова Расселла издание RacingNews365.

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