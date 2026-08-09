Расселл высказался о ментальной силе сотрудников «Мерседеса» в сезоне-2026

Британский гонщик Формулы-1 Джордж Расселл, выступающий за «Мерседес», высказался о сотрудниках команды.

«Если честно, у нас чрезвычайно устойчивая и сфокусированная группа людей, которые руководствуются данными и производительностью. Они довольно уравновешены во время американских горок сезона Формулы-1.

Что я имею в виду: в моменты неудач команда не чувствовала себя подавленной — они просто были сосредоточены на процессе достижения результата и улучшения. А сейчас, на волне успеха, они всё так же сфокусированы на производительности и улучшении. Так что менталитет и настрой были, по сути, одинаковыми и в поражениях, и в успехах», — приводит слова Расселла издание RacingNews365.