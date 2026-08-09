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Хаджар высказался о командном противостоянии с Ферстаппеном

Хаджар высказался о командном противостоянии с Ферстаппеном
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21-летний франко-алжирский гонщик Формулы-1 Исак Хаджар высказался о командном противостоянии с четырёхкратным чемпионом серии Максом Ферстаппеном в составе «Ред Булл».

«Мне всегда было интересно узнать, какой уровень считается самым высоким в мире? Каково это — делить машину с лучшим гонщиком на стартовой решётке? В 21 год у меня есть возможность сравнить себя с Максом и посмотреть, на что он способен.

Каждый раз, когда он выходит на трассу, он устанавливает очень высокую планку и показывает результаты, которые сложно превзойти. Всегда очень волнительно находиться рядом с ним», — сказал Хаджар в подкасте Talking Bull.

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