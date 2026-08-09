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Расселл заявил, что «Мерседес» легко может потерять лидирующую позицию в 2026-м

Расселл заявил, что «Мерседес» легко может потерять лидирующую позицию в 2026-м
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Британский гонщик Формулы-1 Джордж Расселл, выступающий за команду «Мерседес», заявил, что коллектив легко может потерять лидирующую позицию в сезоне-2026.

«Прямо сейчас мы не можем позволить себе самоуспокоения. Сегодня мы побеждаем. Можно быть уверенным, что это продолжится ещё несколько гонок.

Но если мы ошибёмся со следующим обновлением, или «Феррари» привезёт большое обновление, или одно звено в цепи перестанет работать, этот успех может остаться в прошлом и стать историей. Нельзя быть слишком самоуверенным в хорошие времена. Нельзя быть слишком подавленным и негативным в плохие времена», — приводит слова Расселла издание RacingNews365,

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