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Лэнс Стролл рассказал, какие навыки ему стоит улучшить

Лэнс Стролл рассказал, какие навыки ему стоит улучшить
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27-летний канадский гонщик Формулы-1 Лэнс Стролл, выступающий за команду «Астон Мартин», высказался о личностном развитии в автоспорте.

«Что нужно улучшить? Всё и во всём, во всех областях. Для меня каждый год, каждый гоночный уикенд даёт мне пищу для размышлений. Я возвращаюсь более сильным. Эта одержимость, эта настойчивость никогда не заканчиваются. Всегда можно найти лучшее время, улучшить машину, настройки к следующей гонке. Обучение в автоспорте никогда не заканчивается», — приводит слова Стролла испанское издание Marca.

После 11 этапов сезона-2026 Лэнс занимает 20-е место в личном зачёте, не набрав ни одного очка.

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