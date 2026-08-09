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«Что и прогрессирует — это отношения». Ньюи — о работе с «Хондой»

«Что и прогрессирует — это отношения». Ньюи — о работе с «Хондой»
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Именитый конструктор и руководитель команды Формулы-1 «Астон Мартин» Эдриан Ньюи высказался о работе с «Хондой».

«Как протекают наши отношения с «Хондой»? Что действительно и прогрессирует, так это слово, которое вы только что использовали — отношения. Из того, что можно назвать только катастрофическим стартом, позитивным моментом — потому что вы всегда ищете позитив — стало то, что это привело «Хонду» и нас к очень тесным рабочим отношениям.

Мы продолжаем развивать это во всех областях. Так что я очень доволен прогрессом, которого мы достигаем с точки зрения отношений. Обычно если отношения улучшаются, то и результаты улучшаются», — приводит слова Ньюи RacingNews365.

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