«Около пяти минут в день». Йос Ферстаппен рассказал, даёт ли сыну советы о пилотировании

Бывший гонщик Формулы-1 Йос Ферстаппен, являющийся отцом четырёхкратного чемпиона серии Макса Ферстаппена («Ред Булл»), рассказал, даёт ли своему сыну советы о пилотировании.

— С тех пор, как Макс одержал свою первую победу, он стал опытным гонщиком Формулы-1, так что, возможно, вы даёте ему меньше подсказок, касающихся непосредственно пилотирования. Но какие советы вы всё ещё ему даёте?

— Мы всё ещё разговариваем, но меньше о самом пилотировании. Никогда не говорю ему, что делать — мы договорились об этом. Всегда говорим, что думаем. Если он допускает ошибку, я не поднимаю эту тему сразу после гонки — может быть, на следующий день или во вторник.

Всегда разбираем произошедшее и всегда открыто говорим о своих мыслях. Таким я являюсь, таким же является Макс — он всегда говорит то, что думает. Говорим что-то вроде: «Это было хорошо», «это было не так» или «я бы сделал это по-другому»… Говорим обо всём, на самом деле, что я вижу в прессе, что замечаю в его пилотировании. Остаюсь очень вовлечённым во всё, что связано с Формулой-1, но в той мере, которая помогает ему. Хочу для Макса только самого лучшего. Мы, вероятно, тратим около пяти минут в день на разговоры о Формуле-1 — остальное время посвящено более личным вещам, — приводит слова Ферстаппена-старшего аккаунт RBR Hub в социальной сети Х.