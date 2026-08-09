Йос Ферстаппен ответил, даёт ли Максу советы по воспитанию его дочери Лили

Бывший гонщик Формулы-1 Йос Ферстаппен, являющийся отцом четырёхкратного чемпиона серии Макса Ферстаппена («Ред Булл»), ответил на вопрос, даёт ли сыну советы по воспитанию своей внучки Лили.

— Теперь вы дедушка. Даёте ли вы Максу советы по воспитанию ребёнка?

— Нет. Он знает, где меня найти; если ему нужен совет, он спросит. Каждый делает всё по-своему, и это совершенно нормально, — приводит слова Ферстаппена-старшего аккаунт RBR Hub в социальной сети Х.

Лили Ферстаппен родилась в мае 2025 года. Её мама — возлюбленная Макса бразильская модель, блогер и дочь легендарного гонщика Нельсона Пике Келли Пике.