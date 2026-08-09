Рауль Фернандес выиграл ГП Великобритании MotoGP, Мартин — второй, Бедзекки — третий

В воскресенье, 9 августа, на автодроме «Сильверстоун», Англия, состоялась основная гонка 13-го этапа сезона-2026 MotoGP Гран-при Великобритании, поул в которой завоевал испанский мотогонщик Рауль Фернандес, выступающий в клиентской команде «Трекхаус Априлья». Чемпион серии из Испании Хорхе Мартин («Априлья») — второй. Третье время показал итальянец Марко Бедзекки («Априлья»).
MotoGP. Гран-при Великобритания. Основная гонка
1. Рауль Фернандес («Трекхаус Априлья») — 20 кругов.
2. Хорхе Мартин («Априлья») +2.538.
3. Марко Бедзекки («Априлья») +3.393.
4. Алекс Маркес («Дукати») +4.702.
5. Педро Акоста («КТМ») +6.256.
6. Фабио Ди Джаннантонио («Дукати») +6.382.
7. Марк Маркес («Дукати») +9.950.
8. Брэд Биндер («КТМ») +22.288.
9. Лука Марини («Хонда») +23.845.
10. Диого Морейра («Хонда») +25.411.
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