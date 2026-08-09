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MotoGP — Гран-при Великобритании — основная гонка — результаты

Рауль Фернандес выиграл ГП Великобритании MotoGP, Мартин — второй, Бедзекки — третий
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В воскресенье, 9 августа, на автодроме «Сильверстоун», Англия, состоялась основная гонка 13-го этапа сезона-2026 MotoGP Гран-при Великобритании, поул в которой завоевал испанский мотогонщик Рауль Фернандес, выступающий в клиентской команде «Трекхаус Априлья». Чемпион серии из Испании Хорхе Мартин («Априлья») — второй. Третье время показал итальянец Марко Бедзекки («Априлья»).

MotoGP 2026. Этап 13, Сильверстоун, Великобритания
Гран-при Великобритании. Гонка
09 августа 2026, воскресенье. 15:00 МСК
Окончено
1
Рауль Фернандес
Aprilia
39:45.930
2
Хорхе Мартин
Aprilia
+2.538
3
Марко Бедзекки
Aprilia
+3.393

MotoGP. Гран-при Великобритания. Основная гонка

1. Рауль Фернандес («Трекхаус Априлья») — 20 кругов.
2. Хорхе Мартин («Априлья») +2.538.
3. Марко Бедзекки («Априлья») +3.393.
4. Алекс Маркес («Дукати») +4.702.
5. Педро Акоста («КТМ») +6.256.
6. Фабио Ди Джаннантонио («Дукати») +6.382.
7. Марк Маркес («Дукати») +9.950.
8. Брэд Биндер («КТМ») +22.288.
9. Лука Марини («Хонда») +23.845.
10. Диого Морейра («Хонда») +25.411.

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