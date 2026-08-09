Рауль Фернандес выиграл ГП Великобритании MotoGP, Мартин — второй, Бедзекки — третий

В воскресенье, 9 августа, на автодроме «Сильверстоун», Англия, состоялась основная гонка 13-го этапа сезона-2026 MotoGP Гран-при Великобритании, поул в которой завоевал испанский мотогонщик Рауль Фернандес, выступающий в клиентской команде «Трекхаус Априлья». Чемпион серии из Испании Хорхе Мартин («Априлья») — второй. Третье время показал итальянец Марко Бедзекки («Априлья»).

MotoGP. Гран-при Великобритания. Основная гонка

1. Рауль Фернандес («Трекхаус Априлья») — 20 кругов.

2. Хорхе Мартин («Априлья») +2.538.

3. Марко Бедзекки («Априлья») +3.393.

4. Алекс Маркес («Дукати») +4.702.

5. Педро Акоста («КТМ») +6.256.

6. Фабио Ди Джаннантонио («Дукати») +6.382.

7. Марк Маркес («Дукати») +9.950.

8. Брэд Биндер («КТМ») +22.288.

9. Лука Марини («Хонда») +23.845.

10. Диого Морейра («Хонда») +25.411.