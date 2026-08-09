«Не нужно приписывать мне заслуги в этом». Ферстаппен — о возвращении ГП Нидерландов в Ф-1

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен («Ред Булл») высказался о Гран-при Нидерландов, который вернулся в календарь серии в 2021 году.

«Возвращение Гран-при Нидерландов в календарь Ф-1? Что ж, не хочу говорить, что всё это произошло благодаря мне. Я сделал свою часть. Прежде всего считаю, что здорово видеть, как автоспорт действительно жив в Нидерландах. Мне лично не нужно приписывать себе заслуги в этом.

К счастью, есть и другие гонщики в стране, которые в целом успешно выступают в различных классах и производят немалое впечатление в Ассене и Зандворте. Всё живо и активно, считаю, что это здорово.

Мне не нужно кричать о своих достижениях с крыш. И ведь это неважно. Важнее видеть, что автоспорт сейчас популярен, маленькие мальчики теперь мечтают об автоспорте и Формуле-1. Конечно, Формула-1 — это вершина, но даже ниже Формулы-1 есть много интересных вещей, которыми можно заниматься в автоспорте», — приводит слова Ферстаппена Formule1 Magazine.