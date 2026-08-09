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«Проблема была во мне самом». Марк Маркес — о седьмом месте на ГП Великобритании MotoGP

«Проблема была во мне самом». Марк Маркес — о седьмом месте на ГП Великобритании MotoGP
Комментарии

Пилот заводской команды «Дукати» Марк Маркес прокомментировал своё выступление на Гран-при Великобритании в MotoGP.

MotoGP 2026. Этап 13, Сильверстоун, Великобритания
Гран-при Великобритании. Гонка
09 августа 2026, воскресенье. 15:00 МСК
Окончено
1
Рауль Фернандес
Aprilia
39:45.930
2
Хорхе Мартин
Aprilia
+2.538
3
Марко Бедзекки
Aprilia
+3.393

«Проблема была во мне самом. Мотоцикл работал хорошо, шины тоже. Просто сегодня я не смог найти способ выступить лучше. Седьмое место — это то, что мы уже ожидали на бумаге. Оптимистичным результатом было бы попадание в топ-5, но нам не удалось провести гонку наилучшим образом.

Вчера у меня была большая проблема с шинами, с которой не смог справиться. Вчера я финишировал девятым. Сегодня, мне кажется, что бороться с другими было невозможно. Я не боролся. Вот и всё. Достаточно сражался на протяжении своей карьеры и буду бороться, когда буду чувствовать себя хорошо. Но если я плохо себя чувствую, не останусь на мотоцикле», — приводит слова Маркеса издание Motorsport.

Читать далее:
Рауль Фернандес выиграл ГП Великобритании MotoGP, Мартин — второй, Бедзекки — третий
Комментарии
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