«Проблема была во мне самом». Марк Маркес — о седьмом месте на ГП Великобритании MotoGP

Пилот заводской команды «Дукати» Марк Маркес прокомментировал своё выступление на Гран-при Великобритании в MotoGP.

«Проблема была во мне самом. Мотоцикл работал хорошо, шины тоже. Просто сегодня я не смог найти способ выступить лучше. Седьмое место — это то, что мы уже ожидали на бумаге. Оптимистичным результатом было бы попадание в топ-5, но нам не удалось провести гонку наилучшим образом.

Вчера у меня была большая проблема с шинами, с которой не смог справиться. Вчера я финишировал девятым. Сегодня, мне кажется, что бороться с другими было невозможно. Я не боролся. Вот и всё. Достаточно сражался на протяжении своей карьеры и буду бороться, когда буду чувствовать себя хорошо. Но если я плохо себя чувствую, не останусь на мотоцикле», — приводит слова Маркеса издание Motorsport.