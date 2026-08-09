Антонелли — о летнем перерыве: почти восемь месяцев работаем на пределе

Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли признался, что после почти восьми месяцев подготовки и работы ему нужен отдых.

«Думаю, перерыв действительно необходим, потому что почти восемь месяцев работаем на пределе. Если оглянуться назад, то начал заниматься подготовкой к этому сезону ещё 3 января, так что всё это время был полностью погружён в работу.

Если честно, перед Майами переживал. После Японии подумал: «Боже мой, целых четыре недели перерыва». Ведь после победы в гонке у меня был отличный темп и подумал, что действительно могу потерять его. Ведь четыре недели — это много. Но потом, когда приехал в Майами и почувствовал себя отлично в машине на первой тренировке, подумал: «Хорошо, может быть, всё-таки не потерял этот темп». Поэтому думаю, что и сейчас он никуда не денется.

Мне кажется, перерыв действительно необходим. Нужно как следует отдохнуть, немного отключиться от всего, хотя уверен, что через три-четыре дня мне станет скучно, а я начну думать: «Хочу обратно на трассу». К счастью, там, куда я еду, есть картинговая трасса, так что точно буду тренироваться. Но, с другой стороны, сейчас важно немного отключиться, выйти куда-нибудь, провести время с семьёй и друзьями. В целом нужно перезарядить организм и голову, чтобы быть готовым ко второй половине сезона», — приводит слова Антонелли GPblog.