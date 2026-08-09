Оливер Берман открыл веломагазин и кафе недалеко от Монако

Пилот «Хааса» Оливер Берман рассказал о новом бизнес-проекте, который запустил вместе с друзьями. 21-летний британец открыл магазин велосипедов, совмещённый с кафе, в районе холмов недалеко от Монако.

«У меня есть веломагазин, который мы открыли вместе с несколькими друзьями. Он находится недалеко от Монако, в очень популярном среди велосипедистов районе. Это действительно здорово, очень довольны тем, как всё развивается. Для всех нас это скорее проект для души, потому что мы очень любим велосипедный спорт. Приятно иметь возможность немного влиять на то, как работает магазин.

Мы сами готовим банановый хлеб, сами печём торты. Так что это действительно приятно и приносит удовольствие. Это, пожалуй, главное. Мы уделяем большое внимание хорошему кофе. Хотя сам я не очень люблю кофе, знаю, насколько он важен, насколько велосипедисты придирчивы к нему. Это одна из вещей, которые я узнал! Но вот что действительно люблю, так это выпечку. У нас хорошие торты, этим я горжусь», — рассказал Оливер в одном из выпусков подкаста F1 Beyond The Grid.