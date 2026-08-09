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Джордж Расселл и его девушка Кармен Монтеро Мундт обручились

Джордж Расселл и его девушка Кармен Монтеро Мундт обручились
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Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл и его девушка Кармен Монтеро Мундт объявили о помолвке. Пара поделилась новостью в социальных сетях, подписав снимки двумя смайликами — кольцом и сердцем.

Фото: Из личного архива Джорджа Расселла

Джордж и Кармен встречаются с 2020 года. Они познакомились в Лондоне через общего друга.

Фото: Из личного архива Джорджа Расселла

Мундт родилась в Испании в 1998 году, но в 18 лет переехала в Великобританию. Она окончила Вестминстерский университет со степенью бакалавра в области управления бизнесом и финансами, а также имеет диплом Женевского университета по распределению активов и управлению рисками.

Фото: Из личного архива Джорджа Расселла

Кармен часто сопровождает Расселла на гонках и поддерживает его.

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