«Он просто немного потерялся». Смедли — о проблемах Леклера в «Феррари»

Бывший гоночный инженер Формулы-1 Роб Смедли высказался о проблемах Шарля Леклера, отметив, что в середине первой половины сезона напарник Льюис Хэмилтон получил преимущество над монегаском.

«Впервые за долгое время в случае с Шарлем его напарник, как это было в середине первой половины сезона, получил заметное преимущество. Шарль был недоволен машиной. Знаю, что в «Феррари» внесли изменения в болид, заменили некоторые компоненты тормозной системы, использовали другие материалы и так далее. Но складывалось ощущение, что для настолько опытного и настолько сильного пилота он просто немного потерялся», — сказал Смедли в подкасте High Performance Racing.