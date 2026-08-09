15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Де ла Роса раскрыл, что помогло «Астон Мартин» сохранить единство после сложного старта

Де ла Роса раскрыл, что помогло «Астон Мартин» сохранить единство после сложного старта
Комментарии

Бывший пилот Формулы-1 Педро де ла Роса считает, что присутствие руководителя Эдриана Ньюи сыграло ключевую роль в том, что «Астон Мартин» удалось сохранить единство после сложного начала сезона.

«После такого сложного старта, если бы в команде не было кого-то вроде Эдриана, нам бы не удалось сохранить такое единство, какое есть сейчас. А это ключевой момент. Когда в команде есть такой человек, лидер, это имеет огромное значение. В Формуле-1 совсем не сложно потерять ориентиры и начать сомневаться в собственных инструментах, в своих людях, вообще во всём.

Присутствие Эдриана стало абсолютно ключевым фактором, позволившим нам сохранить такое единство. Нельзя недооценивать это качество. Дело не только в том, что он гений за чертёжной доской — он даёт гораздо больше. Эдриан привносит то лидерство, которое необходимо в ситуациях, подобных той, через которую мы прошли. Это командный спорт, но любой группе людей нужен лидер, человек, которому они могут доверять и вместе с которым могут двигаться в одном направлении. Эдриан — ключевой элемент. Когда я работал с ним в «Макларене», он выполнял ту же роль», — приводит слова де ла Росы Daily Express.

Материалы по теме
Новый «Астон Мартин» от гения Ньюи: болид стал быстрее, но сломался после 11 кругов!
Новый «Астон Мартин» от гения Ньюи: болид стал быстрее, но сломался после 11 кругов!
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android