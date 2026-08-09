Де ла Роса раскрыл, что помогло «Астон Мартин» сохранить единство после сложного старта

Бывший пилот Формулы-1 Педро де ла Роса считает, что присутствие руководителя Эдриана Ньюи сыграло ключевую роль в том, что «Астон Мартин» удалось сохранить единство после сложного начала сезона.

«После такого сложного старта, если бы в команде не было кого-то вроде Эдриана, нам бы не удалось сохранить такое единство, какое есть сейчас. А это ключевой момент. Когда в команде есть такой человек, лидер, это имеет огромное значение. В Формуле-1 совсем не сложно потерять ориентиры и начать сомневаться в собственных инструментах, в своих людях, вообще во всём.

Присутствие Эдриана стало абсолютно ключевым фактором, позволившим нам сохранить такое единство. Нельзя недооценивать это качество. Дело не только в том, что он гений за чертёжной доской — он даёт гораздо больше. Эдриан привносит то лидерство, которое необходимо в ситуациях, подобных той, через которую мы прошли. Это командный спорт, но любой группе людей нужен лидер, человек, которому они могут доверять и вместе с которым могут двигаться в одном направлении. Эдриан — ключевой элемент. Когда я работал с ним в «Макларене», он выполнял ту же роль», — приводит слова де ла Росы Daily Express.