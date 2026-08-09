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«Давно пора». Пилоты Формулы-1 поздравили Джорджа Расселла с помолвкой

«Давно пора». Пилоты Формулы-1 поздравили Джорджа Расселла с помолвкой
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Пилот «Уильямса» Алекс Албон поздравил своего близкого друга британского гонщика Джорджа Расселла, выступающего за «Мерседес», с помолвкой.

«Давно пора, Джордж!!! Так рад за вас обоих!» — оставил комментарий под фотографиями в социальной сети Албон.

К поздравлениям присоединились и другие гонщики. Среди них — напарник Расселла по команде Андреа Кими Антонелли («Поздравляю вас обоих, приятель») и пилот «Альпин» Пьер Гасли («Поздравляю вас обоих!!»).

Свои комментарии оставили команды «Уильямс», «Мерседес», официальный аккаунт Формулы-1, а также Кика Гомез, девушка Гасли, и Лили Муни Е, невеста Албона.

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