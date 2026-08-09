Формула-1 опубликовала традиционную иллюстрацию пилотов на летнем перерыве

Формула-1 на своих страницах в социальных сетях поделилась традиционной иллюстрацией, посвящённой летнему перерыву в чемпионате.

На ней изображены знаковые моменты прошедшей половины сезона: Исак Хаджар («Ред Булл») передаёт Пьеру Гасли («Альпин») трофей за третье место в Монако после возвращённого подиума, Фернандо Алонсо («Астон Мартин») сидит в LEGO-машинке, за рулём которой одержал победу на параде пилотов в Великобритании, аргентинский пилот «Альпин» Франко Колапинто смотрит на фотографию финалиста чемпионата мира по футболу— 2026 Лионеля Месси, а действующий чемпион из «Макларена» Ландо Норрис взял с собой на отдых кубок за победу в прошлом сезоне.