«Я был очень удивлён его предложением». Йос Ферстаппен — о переговорах с Марко в 2014 году

Отец Макса Ферстаппена Йос рассказал о переговорах с бывшим советником «Ред Булл» Хельмутом Марко, когда 17-летний нидерландец переходил в Формулу-1. По словам Йоса, он был удивлён тем, что советник предложил сыну место в основном составе уже в 2015 году.

«У нас была та же команда, которая работает с нами и сегодня: мой хороший друг, менеджер Раймонд Вермюлен, Макс и я. Поэтому мы были очень хорошо подготовлены. Тото Вольф и Хельмут Марко оба вели с нами переговоры. Они хотели подписать контракт с Максом. А мы делали свою работу — искали для Макса наилучшие условия.

Хорошо это помню. Я был на трассе в Хоккенхайме, это был типичный разговор с Хельмутом. Он подошёл к нашему столу и сказал: «У меня есть только 20 минут». Я ответил, что этого времени более чем достаточно для разговора. Его первой фразой было: «Хочу, чтобы Макс выступал за нас в Формуле-1 в следующем году». Я был очень удивлён, что он это сказал, поэтому ответил: «Хорошо, Хельмут, давайте сделаем это, но на два года, а не на один». Поскольку Макс был очень молод, я считал, что ему нужен первый год, чтобы освоиться, а уже во втором он сможет показать, насколько хорош. Но он адаптировался настолько хорошо и провёл такой отличный первый сезон в 2015 году, что уже на второй год его перевели в «Ред Булл». Это было хорошее решение», — приводит слова Ферстаппена-старшего издание AutoHebdo.