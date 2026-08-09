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«Демонстрирует большую зрелость». Стелла — о резервисте «Макларена» Форнароли

«Демонстрирует большую зрелость». Стелла — о резервисте «Макларена» Форнароли
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Руководитель «Макларена» Андреа Стелла высоко оценил прогресс чемпиона Ф-2 и резервного пилота команды Леонардо Форнароли.

«Лео демонстрирует большую зрелость в своём подходе к Формуле-1. До сих пор перед каждым тестом он всегда действовал очень тщательно и внимательно, не пытаясь сделать слишком много сразу, а вместо этого последовательно и усердно работал шаг за шагом. Наши инженеры очень довольны тем, как он прогрессирует на каждом тесте, а также тем, как он выступил в двух сессиях свободных заездов, в которых принимал участие, сначала в Барселоне, а затем в Будапеште.

Считаю, что его путь в рамках нашей программы развития молодых пилотов идёт именно так, как должен, и мы надеемся, что вскоре у него появятся новые возможности для дальнейшего роста», — приводит слова Стеллы пресс-служба команды

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