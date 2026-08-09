Линдблад: новички Ф-1 с 2027 года окажутся в невыгодном положении из-за новых правил

Пилот «Рейсинг Буллз» Арвид Линдблад заявил, что новички Формулы-1, которые придут в спорт с 2027 года, окажутся в более сложном положении, поскольку гонщики уже наберутся опыта за рулём машин нового поколения.

«Да, эти правила были новыми для всех, но я бы не сказал, что это даёт мне преимущество. Я бы сказал, что из-за особенностей этих машин для гонщиков, которые придут в Формулу-1 в ближайшие несколько лет, это, наоборот, станет недостатком.

С этими двигателями всем нам пришлось начинать с нуля и всему учиться. Поэтому неважно, говорим мы обо мне или о Льюисе [Хэмилтоне], который выступает уже 20 лет, для всех нас это совершенно новые навыки. Так что да, условия равные. Но я бы не сказал, что прийти в Формулу-1 в этом году или в прошлом было преимуществом. Прошлый год был концом действия предыдущего технического регламента.

Не думаю, что это было бы недостатком, потому что тогда всё было гораздо привычнее. Это было намного ближе к тому, к чему мы привыкли. Поэтому я бы сказал, что в последние несколько лет это не было каким-то недостатком, скорее условия для всех были примерно одинаковыми. А вот в ближайшие пару лет, думаю, это станет недостатком, потому что нынешние машины настолько сильно отличаются от всего, что мы знаем», — приводит слова Линдблада издание GPblog.