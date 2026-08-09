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Монтойя — о будущем Ферстаппена: всё всегда упирается в деньги

Монтойя — о будущем Ферстаппена: всё всегда упирается в деньги
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Бывший пилот Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя оценил возможный уход четырёхкратного чемпиона Макса Ферстаппена из «Ред Булл».

«Всё всегда упирается в деньги. Ферстаппен общается с другими командами, чтобы выбить себе более выгодные условия, или действительно хочет уйти? Думаю, в конечном счёте важно быть безоговорочным номером один внутри команды. Я бы не переходил в «Мерседес», чтобы пытаться стать королём джунглей, где Антонелли является протеже Тото Вольфа. И точно так же я бы не переходил в «Макларен», где отношения Зака Брауна и Ландо Норриса очень крепкие. Вольф не стал бы жертвовать Антонелли ради Ферстаппена, он был бы очень рад иметь обоих и сумел бы ими управлять, но не знаю, готов ли Ферстаппен настолько рискнуть», — приводит слова Монтойи издание FormulaPassion.

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