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Мартин Брандл посоветовал Оливеру Берману иметь запасной план из-за ситуации в «Феррари»

Мартин Брандл посоветовал Оливеру Берману иметь запасной план из-за ситуации в «Феррари»
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Бывший пилот Формулы-1 и комментатор Sky Sports Мартин Брандл посоветовал гонщику «Хааса» Оливеру Берману рассмотреть альтернативные варианты продолжения карьеры из-за неопределённости с его возможным переходом в «Феррари». Британец является участником программы развития итальянской команды и ранее считался одним из главных кандидатов на место Льюиса Хэмилтона.

«Хаас» — невероятно достойная команда в пелотоне Формулы-1, не хочу преуменьшать то, что они делают. Мы бы очень скучали по этой команде. Олли Берману, возможно, понадобится план «Б», потому что очевидно, что Льюис и Шарль на какое-то время закрепились в «Феррари».

У них есть и другие быстрые молодые гонщики. Олли Берман был будущей звездой, если хотите, главным кандидатом внутри системы «Феррари». Поэтому не знаю, куда он пойдёт дальше. Думаю, они также рассматривают других молодых пилотов», — приводит слова Брандла издание RacingNews365.

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