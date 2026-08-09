«Оскар ещё больше опёрся на команду». Стелла оценил работу Норриса и Пиастри в сезоне-2026

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла оценил выступление действующего чемпиона Ландо Норриса и его напарника Оскара Пиастри на старте сезона-2026 после введения нового регламента.

«Очень доволен тем, как наша пара пилотов выступает на этом раннем этапе сезона-2026. Для Оскара и Ландо, как, впрочем, и для их 20 коллег по стартовой решётке Формулы-1, влияние нового регламента оказалось по-настоящему масштабным. Новое поколение болидов требует не только адаптации стиля пилотирования, но прежде всего гораздо более глубокого понимания того, как использовать весь потенциал новых силовых установок. Процесс обучения временами оказывался непростым, особенно на ранних этапах замедлялся из-за различных проблем с надёжностью. Оба пилота отреагировали правильным образом, день за днём с полной отдачей работая вместе с командой.

Ещё один аспект в работе наших пилотов, который мне очень нравится, — то, как они взаимодействуют друг с другом. Не было гарантии, что после прошлого года, когда они боролись за чемпионский титул вплоть до последней гонки, созданная между ними гармония сохранится. Однако отношения между ними, а также между пилотами и командой, стали ещё крепче. И если в определённой степени этого можно было ожидать от Ландо, учитывая, что именно он в итоге стал чемпионом, в случае Оскара ситуация была менее предсказуемой. Вместо этого он ещё больше опирался на команду, чтобы ускорить своё развитие как на трассе, так и за её пределами», — приводит слова Стеллы пресс-служба команды.