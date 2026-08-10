Де ла Роса: в Ф-1 Алонсо ещё заслуживает хорошего результата, а потом мы позволим ему уйти

Бывший пилот Формулы-1 и посол «Астон Мартин» Педро де ла Роса надеется, что его соотечественник Фернандо Алонсо продолжит выступать за британскую команду, а также отметил работу с напарником Лэнсом Строллом.

«Как друг я тоже надеюсь, что он останется. Фернандо отлично работает с Лэнсом как напарник. Они очень открыты друг с другом. Думаю, эти отношения действительно особенные. То, что Фернандо находится в конце карьеры, а у Лэнса вся карьера ещё впереди, тоже играет свою роль. Фернандо действительно не находится в положении, когда ему нужно что-то скрывать или прибегать к каким-то уловкам. Он просто очень открыт. Думаю, Лэнс это понимает, и они действительно очень хорошо ладят, а это крайне важно.

Надеюсь, он останется. Но что бы он ни решил, он всё равно будет играть важную роль. Это просто огромный актив для нас. Если он останется послом, уверен, будет выполнять эту работу гораздо лучше меня! Я просто надеюсь, что он останется в автоспорте, в Формуле-1. Потому что если он не останется здесь, точно будет гоняться в другом чемпионате. В Формуле-1 он всё ещё заслуживает добиться хорошего результата. А потом мы позволим ему уйти», — приводит слова де ла Росы Daily Express.