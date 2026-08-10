Кардашьян показала совместные фото с Хэмилтоном, сделанные во время летнего перерыва в Ф-1

Американская медийная личность, звезда реалити-шоу, актриса, предприниматель и модель Ким Кардашьян опубликовала фотографии с семикратным чемпионом Формулы-1 и пилотом «Феррари» британцем Льюисом Хэмилтоном, сделанные во время летнего перерыва в «Королевских гонках».

Фото: Из личного архива Ким Кардашьян

Фото: Из личного архива Ким Кардашьян

Фото: Из личного архива Ким Кардашьян

Фото: Из личного архива Ким Кардашьян

Льюис Хэмилтон ушёл на летний перерыв вторым в личном зачёте, уступая 50 очков лидеру чемпионата пилоту «Мерседеса» 19-летнему итальянцу Андреа Кими Антонелли. В активе британца одна победа в сезоне — на Гран-при Барселоны-Каталуньи в Испании.

Второй этап сезона возобновится на Гран-при Нидерландов в Зандворте. Уикенд пройдёт с 21 по 23 августа в спринтерском формате.