Алекс Палоу одержал 25-ю победу в IndyCar. Мик Шумахер опередил Ромена Грожана

Пилот команды Chip Ganassi Racing Алекс Палоу выиграл Гран-при Портленда — 13-й этап сезона IndyCar, состоявшийся на автодроме «Портленд Интернэшнл Рейсвей». Для Палоу эта победа стала 25-й в карьере, шестой в текущем сезоне и уже третьей на этой трассе — ранее испанец первенствовал в Портленде в 2021 и 2023 годах.

С поул-позиции стартовал победитель «500 миль Индианаполиса» Феликс Розенквист из команды Meyer Shank Racing. Швед возглавлял пелотон на протяжении всего первого отрезка, однако в ходе первого раунда пит-стопов Палоу за счёт более поздней дозаправки вышел вперёд и возглавил гонку. После этого испанец контролировал ход гонки и к финишу оторвался от всего пелотона на несколько секунд.

Права на видео принадлежат IndyCar. Посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале NTT INDYCAR SERIES.

В борьбе за второе место Розенквист выдержал прессинг Уилла Пауэра, который на финальном отрезке прессинговал Феликса на мягких шинах, четвёртую позицию занял Ринус Викей, пятым финишировал Кайл Кирквуд, а топ-6 замкнул экс-пилот Формулы-1 Маркус Эрикссон.

Мик Шумахер на последних кругах выдержал прессинг Ромена Грожана и в борьбе за 16-е место опередил француза на 0,097 секунды. Александер Росси, также выступавший ранее в Формуле-1, закончил гонку на 19-м месте.

IndyCar. Гран-при Портленда (топ-10):

1. Алекс Палоу (Chip Ganassi Racing) — 110 кругов.

2. Феликс Розенквист (Meyer Shank Racing) +4.1 сек.

3. Уилл Пауэр (Andretti Global) +8.0.

4. Ринус Викей (Juncos Hollinger Racing) +16.5.

5. Кайл Кирквуд (Andretti Global) +19.3.

6. Маркус Эрикссон (Andretti Global) +20.0.

7. Скотт Макглоклин (Team Penske) +21.4.

8. Джозеф Ньюгарден (Team Penske) +22.1.

9. Кристиан Лундгор (Arrow McLaren) +25.7.

10. Киффин Симпсон (Chip Ganassi Racing) +29.2.

…16. Мик Шумахер (Rahal Letterman Lanigan Racing) +59.0.

…17. Ромен Грожан (Dale Coyne Racing) +59.1.

…19. Александер Росси (Ed Carpenter Racing) +1:00.7.

В общем зачёте Алекс Палоу увеличил своё преимущество до 110 очков — оно гарантирует испанцу первую строчку общего зачёта вне зависимости от результатов двух следующих гонок.

В борьбе за второе место Кайл Кирквуд опередил Дэвида Малукаса, который завершил гонку лишь на 12-й позиции. Следом по-прежнему идут Кристиан Лундгор и Пато О’Уорд, а Феликс Розенквист обогнал Джозефа Ньюгардена и вышел на шестое место.

Маркус Эрикссон сохраняет за собой девятое место, Александер Росси идёт 16-м, Ромен Грожан удерживает за собой 21-ю строчку, а Мик Шумахер остался на 24-й позиции, однако сократил отставание от Кайо Коллета до одного балла.

Общий зачёт (топ-10):

1. Алекс Палоу (Chip Ganassi Racing) — 510 очков.

2. Кайл Кирквуд (Andretti Global) — 400.

3. Дэвид Малукас (Team Penske) — 392.

4. Кристиан Лундгор (Arrow McLaren) — 375.

5. Пато О’Уорд (Arrow McLaren) — 355.

6. Феликс Розенквист (Meyer Shank Racing) — 338.

7. Джозеф Ньюгарден (Team Penske) — 335.

8. Скотт Макглоклин (Team Penske) — 321.

9. Маркус Эрикссон (Andretti Global) — 278.

10. Ринус Викей (Juncos Hollinger Racing) — 269.

…16. Александер Росси (Ed Carpenter Racing) — 208.

…21. Ромен Грожан (Dale Coyne Racing) — 168.

…24. Мик Шумахер (Rahal Letterman Lanigan Racing) — 146.

Следующий этап IndyCar — гонка Ontario Honda Dealers Indy at Markham — пройдёт 16 августа в городе Маркем в канадской провинции Онтарио.