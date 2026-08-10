Тай Гиббс одержал вторую победу в NASCAR Cup Series

Пилот команды Joe Gibbs Racing Тай Гиббс выиграл гонку Iowa Corn 350 — 23-й этап регулярного сезона NASCAR Cup Series, который состоялся на овале «Айова Спидвей». Для 23-летнего Тая Гиббса, внука основателя команды Джо Гиббса, эта победа стала второй в карьере — первую он одержал в апреле этого года в Бристоле.
В какой-то момент Гиббс из-за проблем на пит-стопе откатился на 28-е место, но смог прорваться через пелотон, а на последних кругах выдержать прессинг более опытного партнёра по команде Кристофера Белла. Для Белла это уже четвёртый финиш на второй позиции в пяти последних гонках.
Третье место занял Райан Блейни, четвёртым гонку закончил Джош Берри, который по окончании сезона покидает Wood Brothers Racing, а топ-5 замкнул лидер общего зачёта Денни Хэмлин.
Права на видео принадлежат NASCAR. Посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале NASCAR on FOX.
NASCAR Cup Series. Iowa Corn 350 (топ-10):
1. Тай Гиббс (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — 350 кругов.
2. Кристофер Белл (Joe Gibbs Racing / «Тойота») +0.2 сек.
3. Райан Блейни (Team Penske / «Форд») +6.2.
4. Джош Берри (Wood Brothers Racing / «Форд») +8.2.
5. Денни Хэмлин (Joe Gibbs Racing / «Тойота») +12.4.
6. Чейз Бриско (Joe Gibbs Racing / «Тойота») +13.0.
7. Росс Честейн (Trackhouse Racing / «Шевроле») +15.1.
8. Эй-Джей Оллмендингер (Kaulig Racing / «Шевроле») +21.6.
9. Уильям Байрон (Hendrick Motorsports / «Шевроле») +21.9.
10. Остин Диллон (Richard Childress Racing / «Шевроле») +23.5.
За три этапа до окончания регулярного сезона преимущество Денни Хэмлина в общем зачёте выросло до 103 очков. Тем временем его главным преследователем стал Тай Гиббс, третью строчку сохранил за собой Райан Блейни, а Тайлер Реддик, который установил рекорд, выиграв три первых гонки сезона, после разворота в самом начале заезда классифицирован в Айове лишь 36-м и в турнирной таблице занимает теперь только четвёртую позицию.
Положение в общем зачёте (топ-20):
1. Денни Хэмлин (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — 923 очка.
2. Тай Гиббс (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — 820.
3. Райан Блейни (Team Penske / «Форд») — 813.
4. Тайлер Реддик (23XI Racing / «Тойота») — 803.
5. Чейз Бриско (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — 663.
6. Кристофер Белл (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — 659.
7. Чейз Эллиотт (Hendrick Motorsports / «Шевроле») — 657.
8. Карсон Хосевар (Spire Motorsports / «Шевроле») — 644.
9. Крис Бушер (RFK Racing / «Форд») — 637.
10. Кайл Ларсон (Hendrick Motorsports / «Шевроле») — 629.
11. Уильям Байрон (Hendrick Motorsports / «Шевроле») — 600.
12. Даниэль Суарес (Spire Motorsports / «Шевроле») — 597.
13. Джоуи Логано (Team Penske / «Форд») — 586.
14. Бубба Уоллас (23XI Racing / «Тойота») — 565.
15. Шейн ван Гисберген (Trackhouse Racing / «Шевроле») — 544.
16. Остин Синдрик (Team Penske / «Форд») — 526.
17. Райан Прис (RFK Racing / «Форд») — 497.
18. Росс Честейн (Trackhouse Racing / «Шевроле») — 479.
19. Брэд Кезеловски (RFK Racing / «Форд») — 478.
20. Эрик Джонс (Legacy Motor Club / «Тойота») — 476.
Следующий этап NASCAR Cup Series — гонка Cook Out 400 — пройдёт 15 августа на овале «Ричмонд Спидвей».