Тай Гиббс одержал вторую победу в NASCAR Cup Series

Пилот команды Joe Gibbs Racing Тай Гиббс выиграл гонку Iowa Corn 350 — 23-й этап регулярного сезона NASCAR Cup Series, который состоялся на овале «Айова Спидвей». Для 23-летнего Тая Гиббса, внука основателя команды Джо Гиббса, эта победа стала второй в карьере — первую он одержал в апреле этого года в Бристоле.

В какой-то момент Гиббс из-за проблем на пит-стопе откатился на 28-е место, но смог прорваться через пелотон, а на последних кругах выдержать прессинг более опытного партнёра по команде Кристофера Белла. Для Белла это уже четвёртый финиш на второй позиции в пяти последних гонках.

Третье место занял Райан Блейни, четвёртым гонку закончил Джош Берри, который по окончании сезона покидает Wood Brothers Racing, а топ-5 замкнул лидер общего зачёта Денни Хэмлин.

Права на видео принадлежат NASCAR. Посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале NASCAR on FOX.

NASCAR Cup Series. Iowa Corn 350 (топ-10):

1. Тай Гиббс (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — 350 кругов.

2. Кристофер Белл (Joe Gibbs Racing / «Тойота») +0.2 сек.

3. Райан Блейни (Team Penske / «Форд») +6.2.

4. Джош Берри (Wood Brothers Racing / «Форд») +8.2.

5. Денни Хэмлин (Joe Gibbs Racing / «Тойота») +12.4.

6. Чейз Бриско (Joe Gibbs Racing / «Тойота») +13.0.

7. Росс Честейн (Trackhouse Racing / «Шевроле») +15.1.

8. Эй-Джей Оллмендингер (Kaulig Racing / «Шевроле») +21.6.

9. Уильям Байрон (Hendrick Motorsports / «Шевроле») +21.9.

10. Остин Диллон (Richard Childress Racing / «Шевроле») +23.5.

За три этапа до окончания регулярного сезона преимущество Денни Хэмлина в общем зачёте выросло до 103 очков. Тем временем его главным преследователем стал Тай Гиббс, третью строчку сохранил за собой Райан Блейни, а Тайлер Реддик, который установил рекорд, выиграв три первых гонки сезона, после разворота в самом начале заезда классифицирован в Айове лишь 36-м и в турнирной таблице занимает теперь только четвёртую позицию.

Положение в общем зачёте (топ-20):

1. Денни Хэмлин (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — 923 очка.

2. Тай Гиббс (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — 820.

3. Райан Блейни (Team Penske / «Форд») — 813.

4. Тайлер Реддик (23XI Racing / «Тойота») — 803.

5. Чейз Бриско (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — 663.

6. Кристофер Белл (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — 659.

7. Чейз Эллиотт (Hendrick Motorsports / «Шевроле») — 657.

8. Карсон Хосевар (Spire Motorsports / «Шевроле») — 644.

9. Крис Бушер (RFK Racing / «Форд») — 637.

10. Кайл Ларсон (Hendrick Motorsports / «Шевроле») — 629.

11. Уильям Байрон (Hendrick Motorsports / «Шевроле») — 600.

12. Даниэль Суарес (Spire Motorsports / «Шевроле») — 597.

13. Джоуи Логано (Team Penske / «Форд») — 586.

14. Бубба Уоллас (23XI Racing / «Тойота») — 565.

15. Шейн ван Гисберген (Trackhouse Racing / «Шевроле») — 544.

16. Остин Синдрик (Team Penske / «Форд») — 526.

17. Райан Прис (RFK Racing / «Форд») — 497.

18. Росс Честейн (Trackhouse Racing / «Шевроле») — 479.

19. Брэд Кезеловски (RFK Racing / «Форд») — 478.

20. Эрик Джонс (Legacy Motor Club / «Тойота») — 476.

Следующий этап NASCAR Cup Series — гонка Cook Out 400 — пройдёт 15 августа на овале «Ричмонд Спидвей».