15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Албон — о своей карьере в Ф-1: не завидую Норрису и Расселлу

Албон — о своей карьере в Ф-1: не завидую Норрису и Расселлу
Комментарии

Пилот «Уильямса» британец Алекс Албон высказался о своей карьере в Формуле-1, начавшейся в 2019 году.

«Я с любовью вспоминаю время в Ф-2 и смотрю на результаты Ландо [Норриса] и Джорджа [Расселла] в каком-то смысле как болельщик. У нас разные пути. Вероятно, я получил шанс в топ-команде раньше, чем был готов к этому — во многих аспектах. Сейчас у меня другой проект, с командой нужно подняться наверх. И я не могу сказать, что мне это не нравится. Я не завидую им. У каждого свой путь, и, надеюсь, в недалёком будущем мы снова поборемся друг с другом», – приводит слова Албона Autosport.

Материалы по теме
«Давно пора». Пилоты Формулы-1 поздравили Джорджа Расселла с помолвкой

Ферстаппен поздравил Албона с 100-м Гран-при в «Уильямсе»

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android