Албон — о своей карьере в Ф-1: не завидую Норрису и Расселлу

Пилот «Уильямса» британец Алекс Албон высказался о своей карьере в Формуле-1, начавшейся в 2019 году.

«Я с любовью вспоминаю время в Ф-2 и смотрю на результаты Ландо [Норриса] и Джорджа [Расселла] в каком-то смысле как болельщик. У нас разные пути. Вероятно, я получил шанс в топ-команде раньше, чем был готов к этому — во многих аспектах. Сейчас у меня другой проект, с командой нужно подняться наверх. И я не могу сказать, что мне это не нравится. Я не завидую им. У каждого свой путь, и, надеюсь, в недалёком будущем мы снова поборемся друг с другом», – приводит слова Албона Autosport.

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