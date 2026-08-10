Журналист: Сайнс надеется, что Ферстаппен покинет «Ред Булл»

Журналист Майкл Бенсон заявил, что пилот «Уильямса» испанец Карлос Сайнс-младший рассчитывает занять место Макса Ферстаппена в «Ред Булл» в том случае, если нидерландец покинет команду.

«Он надеется попасть в «Ред Булл». Он надеется, что Макс покинет «Ред Булл» и там освободится место. Если Макс и покинет «Ред Булл», у него будет только два варианта – «Мерседес» и «Макларен». И я думаю, что тот, кого он заменит в «Мерседесе», и это будет Расселл, и тот, кого он заменит в «Макларене», и это будет Пиастри, сразу же перейдёт в «Ред Булл». Вот что случится», — сказал Бенсон в подкасте Chequered Flag.