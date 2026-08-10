Вольф — о прогрессе Антонелли: за несколько месяцев стал другим человеком

Глава «Мерседеса» Тото Вольф высказался об успехе пилота команды итальянца Андреа Кими Антонелли в нынешнем сезоне.

«За последние несколько месяцев он стал другим человеком. [На тренировке Гран-при Венгрии] он не смог хорошо проехать ни одного круга на «софте». И он не сказал то, что сказал бы молодой парень: «Я проеду ещё один круг». Он сказал: «Я еду в боксы. Давайте попробуем длинные заезды».

Ему не нужно знать точное время. Он получает обратную связь о том, что мы теряем полторы десятых в четвёртом повороте, потому что он сбрасывает газ. И он говорит: «Всё нормально. Завтра всё наладится».

Что удивляет больше всего? То, что можно так сильно вырасти за несколько месяцев. Его способность воспринимать информацию и обрабатывать её просто выдающаяся. Лучшая, что я видел у молодых пилотов», — приводит слова Вольфа издание RacingNews365.