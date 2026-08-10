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Стелла: «Макларен» заплатил высокую цену за два титула в 2025 году

Стелла: «Макларен» заплатил высокую цену за два титула в 2025 году
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Глава «Макларена» Андреа Стелла заявил, что спад команды на старте нынешнего сезона отчасти обусловлен её усилиями в прошлом году.

«После трёх лет стабильного прогресса, за которые мы выиграли три мировых титула, начало сезона стало настоящей перезагрузкой. И не только из-за того, что изменения в регламенте стали, вероятно, самыми масштабными в истории спорта, но и потому, что мы заплатили высокую цену за усилия, приложенные для завоевания двух мировых титулов в 2025 году. Мы могли бы развалиться, найти оправдания тому, почему не смогли начать чемпионат так же, как закончили предыдущий, но этого не произошло», — приводит слова Стеллы издание RacingNews365.

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