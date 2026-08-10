Экс-пилот Ф-1 Йоханссон: у «Мерседеса» было преимущество, но чемпионат далёк от завершения

Бывший пилот Формулы-1 швед Стефан Йоханссон высказался о конкуренции в нынешнем сезоне.

«Ситуация уже стала захватывающей. Очевидно, сейчас команд больше, чем одна. Думаю, что со временем всё станет ещё лучше. Конечно, «Мерседес» имел большое преимущество в начале года, но всё больше команд понимают, как работать с машиной и всем остальным. Борьба будет становиться плотнее, очевидно. Думаю, чемпионат ещё далёк от завершения», — приводит слова Йоханссона официальный сайт Формулы-1.

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