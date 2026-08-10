Монтойя: Ферстаппен не хочет уходить из «Ред Булл»

Бывший пилот Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя считает, что четырёхкратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» нидерландец Макс Ферстаппен не хочет уходить из команды, несмотря на ухудшение результатов.

«Я не думаю, что Макс хочет уходить из «Ред Булл». Он в одной из лучших команд Ф-1, возможно, лучшей за последние 20 лет. Он в правильном месте. Да, ситуация изменилась, поскольку многие люди ушли, но команда по-прежнему демонстрирует результат. В прошлом году они едва не отыгрались и не выиграли чемпионат. Думаю, он хочет увидеть результат от команды и поэтому оказывает давление», — приводит слова Монтойи официальный сайт Формулы-1.