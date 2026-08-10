Вассёр: самое важное для Хэмилтона и Леклера — превзойти напарника

Глава «Феррари» Фредерик Вассёр высказался о конкуренции между пилотами команды Льюисом Хэмилтоном и Шарлем Леклером.

«Отчасти успех зависит от сравнения двух пилотов. Это касается нас, «Макларена» и «Мерседеса», в меньшей степени «Ред Булл», по сторонним причинам. «Мерседес» и «Макларен» находятся в той же ситуации, что и мы. Одну неделю впереди один, другую – второй. И это часть сезона.

Они должны уважать команду так же, как мы уважаем их. Они должны вести себя подобающе. Я вижу, как они сотрудничают и подталкивают друг друга. Мы добиваемся прогресса, потому что они отдают 110% на каждом круге. Даже в свободной практике самое важное для них — это превзойти своего напарника», — приводит слова Вассёра Auto Hebdo.