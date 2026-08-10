«Мы не делали шагов назад». Лоусон объяснил успех «Рейсинг Буллз» в сезоне-2026

Пилот «Рейсинг Буллз» новозеландец Лиам Лоусон объяснил высокие результаты команды в первой половине нынешнего сезона.

«Вопрос заключается в первых обновлениях. Первые вещи, которые мы начали внедрять, задали нам хорошее направление. Всё довольно просто. Вы видите, как команды разрабатывают что-то, а затем проигрываете. Вы приезжаете с чем-то на гонку, но это срабатывает не так, как вы ожидаете. И вам приходится делать три шага назад, чтобы снова найти путь. И это то, что нам не пришлось делать в этом году. Всё, над чем мы работали, сработало», — приводит слова Лоусона издание RacingNews365.

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