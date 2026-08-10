15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Мы не делали шагов назад». Лоусон объяснил успех «Рейсинг Буллз» в сезоне-2026

«Мы не делали шагов назад». Лоусон объяснил успех «Рейсинг Буллз» в сезоне-2026
Комментарии

Пилот «Рейсинг Буллз» новозеландец Лиам Лоусон объяснил высокие результаты команды в первой половине нынешнего сезона.

«Вопрос заключается в первых обновлениях. Первые вещи, которые мы начали внедрять, задали нам хорошее направление. Всё довольно просто. Вы видите, как команды разрабатывают что-то, а затем проигрываете. Вы приезжаете с чем-то на гонку, но это срабатывает не так, как вы ожидаете. И вам приходится делать три шага назад, чтобы снова найти путь. И это то, что нам не пришлось делать в этом году. Всё, над чем мы работали, сработало», — приводит слова Лоусона издание RacingNews365.

Материалы по теме
Лиам Лоусон назвал свою личную цель на вторую половину сезона-2026

Цунода и Лоусон сразились на сток-карах на грунтовой трассе

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android