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«Становлюсь другим человеком». Антонелли рассказал, как настраивается на гонки

«Становлюсь другим человеком». Антонелли рассказал, как настраивается на гонки
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Пилот «Мерседеса» итальянец Андреа Кими Антонелли рассказал о своём отношении к гонкам.

«Когда я в машине, то становлюсь другим человеком. У вас будто появляется инстинкт убийцы. Когда опускаешь визор, остаёшься только ты, машина и трасса. И ты думаешь о том, чтобы стать лучшим. Никакой пощады. Просто идёшь вперёд. С возрастом я стал жёстче. В детстве я иногда проявлял излишнюю лояльность на трассе.

Вопрос заключается не только в агрессии. Вам также нужно действовать с умом. Это не просто агрессивное поведение и столкновение с последствиями. Нужно сохранять голову холодной и иногда перестраховываться», — приводит слова Антонелли издание GPblog.

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