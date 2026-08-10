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Макс Ферстаппен высказался о грядущем исключении Гран-при Нидерландов из календаря Ф-1

Макс Ферстаппен высказался о грядущем исключении Гран-при Нидерландов из календаря Ф-1
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Четырёхкратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался об исключении Гран-при Нидерландов из календаря Формулы-1 после сезона-2026.

«Это мой домашний Гран-при, поэтому я получу от него большое удовольствие. Надеюсь, что от пилотирования. И надеюсь, что немного больше, чем от последнего уикенда [в Венгрии]. Будет здорово увидеть болельщиков.

Да, у нас не будет Гран-при Формулы-1, но будут по-прежнему проводиться гонки других серий, трасса никуда не исчезнет. Я по-прежнему буду получать от трассы, просто не в Формуле-1, и это нормально», — приводит слова Ферстаппена издание GPblog.

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