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Тото Вольф высказался об успехах сына Джека в картинге

Тото Вольф высказался об успехах сына Джека в картинге
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Глава «Мерседеса» Тото Вольф высказался об успехах сына в картинге. Напомним, ранее стало известно, что Джек Вольф стал победителем гонки в картинг-серии IAME Series Italy.

«Всё начинается здесь. Формула-1, по сути, то же самое, только на стероидах, похожие гонки, но наблюдать за детьми — потрясающий опыт.

Важно найти правильный баланс, потому что, очевидно, вы эмоционально вовлечены как родитель, это совершенно нормально. Однако ему всего девять лет, вокруг много детей, нужно найти баланс. Иногда у нас не получается.

Что бы я посоветовал другим родителям? Просто дайте время. Они ещё совсем маленькие, позвольте им наслаждаться картингом, это важнее всего», — приводит слова Вольфа Motorsport.

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