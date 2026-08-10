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Перес — об уходе из «Ред Булл»: не показал свой реальный потенциал из-за обстоятельств

Перес — об уходе из «Ред Булл»: не показал свой реальный потенциал из-за обстоятельств
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Пилот «Кадиллака» мексиканец Серхио Перес считает, что не раскрыл свой потенциал незадолго до ухода из «Ред Булл».

«Последние шесть месяцев в «Ред Булл» я не мог показать свой реальный потенциал из-за совершенно сторонних обстоятельств. У ситуации было множество причин. Люди считают, что сейчас превосхожу ожидания, но я и раньше демонстрировал очень высокий уровень, учитывая обстоятельства, в которых находился.

С новым поколением машин нечего не изменилось. Очень доволен своим уровнем сейчас, своим темпом, кажется, что ситуация становится только лучше. Мне просто нужно продолжать показывать хорошие результаты», — приводит слова Переса издание RacingNews365.

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