Перес — об уходе из «Ред Булл»: не показал свой реальный потенциал из-за обстоятельств

Пилот «Кадиллака» мексиканец Серхио Перес считает, что не раскрыл свой потенциал незадолго до ухода из «Ред Булл».

«Последние шесть месяцев в «Ред Булл» я не мог показать свой реальный потенциал из-за совершенно сторонних обстоятельств. У ситуации было множество причин. Люди считают, что сейчас превосхожу ожидания, но я и раньше демонстрировал очень высокий уровень, учитывая обстоятельства, в которых находился.

С новым поколением машин нечего не изменилось. Очень доволен своим уровнем сейчас, своим темпом, кажется, что ситуация становится только лучше. Мне просто нужно продолжать показывать хорошие результаты», — приводит слова Переса издание RacingNews365.