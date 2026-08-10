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На четвёртом этапе RDRC 2026 обновили сразу несколько личных рекордов

На четвёртом этапе RDRC 2026 обновили сразу несколько личных рекордов
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8 и 9 августа на автодроме RDRC Racepark в подмосковном Быково прошёл четвёртый этап чемпионата и Кубка России по дрэг-рейсингу. На старт вышли 249 участников.

Фото: Пресс-служба RDRC

Впервые в сезоне на протяжении всех выходных стояла хорошая погода, что позволило в полном объёме провести не только все заезды четвёртого этапа RDRC, но и полуфиналы и финалы третьего этапа в серии RDRC СТРИТ, перенесённые из-за дождя.

Главным событием этапа стал дебют первой в России BMW M4, построенной для профессионального дрэг-рейсинга — с каркасом безопасности и парашютами. Машину создали в ателье A2 Performance с целью побить мировой рекорд для марки BMW, который равен 7.621 секунды. В первом же заезде в рамках четвёртого этапа Висхан Усманов обновил рекорд для BMW в России — 8.100 сек. Затем гонщик из Грозного несколько раз обновлял это достижение: 7.913 сек, 7.903 сек, 7.893 сек. Причём в одной из попыток Усманов показал лучший результат в мире на первых 60 фт (18.3 метра) дистанции — 1.210 сек! Вишенкой на торте стала победа в классе Супер ПРО ЕТ, где выступают самые быстрые кузовные машины страны.

Фото: Пресс-служба RDRC

Помимо Висхана, личные рекорды обновили десятки пилотов. Антон Филиппов проехал на Toyota Verossa 7.643 сек. Теперь машина петербуржца входит в топ-10 самых быстрых кузовных машин в истории России! Обновил рекорд среди атмосферных мотоциклов Александр Пасечник — 8.217 сек. Александр Лобачев на Lamborghini Huracan «Спартак» Level Performance не смог обновить рекорд по времени, но значительно улучшил скорость выхода — с 296 до 308 км/ч!

Руслан Арефьев поставил рекорд для Audi R8 «Рокот» на 1/4 мили — 8.306 сек. Сурен Азизян несколько раз обновлял рекорд своей ВАЗ 2106 Grey Falcon с мотором Toyota 2JZ-GTE. Итоговый результат — 8.772 сек. Илья Журиков на ЗАЗ 1102 «Таврия» проехал 10.487 сек — рекорд для автомобилей этой марки. Лев Гаряев обновил рекорд для машин на реактивной тяге, показав в шоу-заезде 8.115 сек и 298.88 км/ч. Евгений Гончаров пополнил клуб восьмисекундных BMW, показав 8.977 сек.

Фото: Пресс-служба RDRC

Вторым важнейшим событием этапа стал дебют юниорских дрэгстеров, построенных в Челябинске командой Kiwamaru Sport. Машины оснащены двигателем мощность 29 сил и на дистанции 1/8 мили (201 метр) успевают развить почти 110 км/ч! Первыми пилотами, которые попробовали себя на дрэг-стрипе, стали восьмилетние Элхан Досмамедов и Савелий Цыганков. На следующем этапе ожидается появление третьего джуниор-дрэгстера.

Ярким моментом выходных стал заезд Максима Баранова (Toyota MR-2 «Феникс») против Павла Кондратьева (Subaru Impreza MSTRSK) в классе «КЛАБ Турбо». Перед самым финишем Максим потерял контроль над автомобилем — «Феникс» развернуло 180 градусов и бросило на соседнюю полосу. Но аварии чудесным образом не произошло: Кондратьев смог отрулить, а Баранов восстановил контроль над машиной и вернул её к прямолинейному движению!

Фото: Пресс-служба RDRC

Спортивная борьба на столь ярком фоне нисколько не померкла — спортсмены порадовали плотными результатами, непредсказуемыми финалами, фантастической реакцией и близостью к границам класса. Зрители увидели реакцию 0.000 сек и дельту от заказанного времени 0.000 сек! По итогам этапов в большинстве классов определилась группа лидеров, но разрывы между претендентами на титул минимальны:

  • В 3.99 Игорь Гейнрихс победил и ушёл в отрыв от Тараса Тюрикова на 59 очков.
  • В 4.5 второй раз в карьере победил Кирилл Гунгер и вышел в лидеры сезона. Но Евгения Найт уступает Гунгеру-младшему всего 12 очков, а Сергей Савинов — 18 баллов. Дмитрий Лисин — в 38 очках позади.
  • В Супер ПРО ЕТ победил Висхан Усманов, но за титул он не борется. Лидеров класса Александра Лобачева и Руслана Арефьева разделяет 13 очков.
  • В ПРО 8.5-9.5 в третий раз подряд победил Гоша Перцхелия (Nissan GT-R Lucifer GTT) и на 102 балла оторвался от Алика Алероева (Nissan GT-R M-Technology).
  • В 9.0 победил Антон Филиппов (Toyota Verossa) и вышел на второе место в турнирной таблице. До лидирующего Дмитрия Рогова (BMW M3 A2 Performance) — 23 очка.
  • В ПРО ЕТ впервые в карьере победил Иван Кардан (Dodge Challenger SRT Demon). Между двумя лидерами сезона Элимхаджи Таларовым (BMW M3 A2 Performance) и Ильёй Симановским (BMW M4 Real Performance) — всего 11 очков.

Фото: Пресс-служба RDRC

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