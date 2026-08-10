16-летний Иван Пигаев выиграл две гонки на этапе SMP Formula 4 в Санкт-Петербурге

Третий этап чемпионата России SMP Formula 4 прошёл 8 и 9 августа на автодроме «Игора Драйв» в Ленинградской области. По итогам трёх гонок победителями стали Владимир Верхоланцев, Иван Пигаев и Егор Степанов-Ким.

В первой гонке уикенда Пигаев стартовал с поул-позиции, однако после разворота на шестом круге откатился в конец пелотона. 16-летний пилот ITECO Racing сумел отыграть позиции и финишировал пятым. Победу одержал Владимир Верхоланцев из Formula K Russia.

Фото: Пресс-служба СМП Ф4

«Я нажал на педаль тормоза перед поворотом в той же точке, что и обычно, но тормоза словно пропали. Пришлось менять траекторию, срезать поворот, я зацепил песок и закрутился. Не стану скрывать, это моя ошибка», — приводит слова Пигаева пресс-служба серии.

Во второй гонке он стартовал 10-м с реверсивной решётки, но уже к третьему кругу вышел в лидеры и в итоге одержал победу. Вместе с ним на подиум поднялись его партнёры по ITECO Racing Максим Орлов и Тимур Шагалиев. Таким образом, команда впервые в истории SMP F4 заняла все три места на подиуме одной гонки.

Фото: Пресс-служба СМП Ф4

В воскресной гонке победу одержал Егор Степанов-Ким из DronovMotorsport. Для пилота программы SMP Racing этот успех стал первой победой в сезоне и шестой победой разных гонщиков за 12 проведённых гонок чемпионата.

«Поначалу я даже не думал о победе. Просто ехал, обгонял соперников: одного, потом другого… А когда вышел в лидеры, понял, что всё под контролем. Даже не могу описать те чувства, которые испытываю сейчас», — признался Степанов-Ким.

Фото: Пресс-служба СМП Ф4

По итогам трёх этапов чемпионата лидирует Платон Костин, набравший 231 очко. Вторым идёт Верхоланцев с 218 очками, а Пигаев после успешного этапа в Ленинградской области сократил отставание и занимает третье место со 187 очками.

Следующий этап SMP Formula 4 состоится 29-30 августа на «Нижегородском кольце».