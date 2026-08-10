В «Мерседесе» не планируют внедрять крыло «Макарена» в этом сезоне — AMuS

Заместитель руководителя «Мерседеса» Брэдли Лорд рассказал о стратегии команды по обновлениям во второй половине сезона.

«Мы улучшили множество мелких деталей, которые не фигурировали в официальном списке ФИА, и это позволило нам удержать позиции. В аэродинамической трубе каждую неделю можно найти определённую прибавку во времени на круге. При наличии потолка расходов нужно решать, когда привозить новые детали на трассу и реализовывать прирост в скорости. В идеале обновление появляется тогда, когда какая-то деталь и так подходит к концу своего ресурса. Всё искусство заключается в правильном выборе момента», — приводит слова Лорда издание Auto Motor und Sport.

После летней паузы «Мерседес» рассчитывает заметно улучшить машину. В команде надеются, что обновления помогут сохранить преимущество над соперниками и удержать лидерство в чемпионате до конца сезона.

При этом, по информации источника, «Мерседес» мог приостановить разработку собственного крыла «Макарена» на сезон-2026 из-за высокой стоимости его создания и производства. Освободившиеся ресурсы команда намерена направить на разработку машины следующего сезона.