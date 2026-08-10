Албон: сложно понять, где заканчиваются твои ошибки и начинаются проблемы машины

Пилот «Уильямса» Алекс Албон прокомментировал сложности команды в нынешнем сезоне и рассказал о своём отношении к ним.

«В этом году в психологическом плане всё очень непросто, потому что нет ничего лёгкого. Как команда постоянно тушим пожары. У нас возникают небольшие проблемы, которые мы пытаемся решить. Поэтому сложно понять, где заканчиваются твои собственные ошибки и начинаются проблемы машины.

Всё, что ты можешь делать, именно так я подходил к последним трём-четырём гонкам — полностью сосредоточиться на пилотировании и позволить инженерам заниматься инженерными вопросами. Если ты считаешь, что хорошо сделал свою работу, значит, ты хорошо её сделал, на этом можно остановиться. Это очень простой подход к гоночному уикенду, но на последних этапах я действительно почувствовал, что мои результаты стали намного лучше именно благодаря этому. По мере продвижения сезона это почти превращается в список задач: мы просто вычёркиваем проблемы, решаем их и переходим к следующей», — приводит слова Албона RacingNews365.