Руководитель «Хааса» Комацу назвал главную проблему команды

Руководитель «Хааса» Аяо Комацу заявил, что главной проблемой команды остаётся нехватка финансовых и кадровых ресурсов, которые необходимы для дальнейшего развития.

«В первую очередь всё упирается в финансы. Что касается структуры команды, не вижу серьёзных проблем. Да, её можно улучшить, но прежде чем мы сможем что-то изменить в структуре, нам ещё предстоит сделать достаточно много. Мы сможем заняться этим только тогда, когда прибыль станет выше. Тогда мы сможем предоставить нашим сотрудникам больше ресурсов, лучшее программное обеспечение, возможности для совершенствования процессов и процедур и так далее.

На всё нужны время и рабочие руки, а чтобы это обеспечить, нам нужна прибыль. Сейчас мы над этим работаем. Если посмотреть на последние несколько месяцев, мы объявили о трёх новых партнёрах. Постепенно находим правильных партнёров, которые могут помочь нам улучшить команду. Нам просто нужно продолжать двигаться в этом направлении, чтобы действительно реализовать эти изменения», — приводит слова Комацу нидерландская редакция RacingNews.