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В «Мерседесе» рассчитывают на повышение производительности W17 после летнего перерыва

В «Мерседесе» рассчитывают на повышение производительности W17 после летнего перерыва
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Заместитель руководителя «Мерседеса» Брэдли Лорд рассказал о планах команды по развитию W17 во второй половине сезона. По его словам, после летнего перерыва на машину должны поступить новинки, которые обеспечат повышение производительности.

«Мы по-прежнему видим очень высокие темпы прогресса. В первой половине сезона мы привезли, пожалуй, один крупный пакет обновлений в Монреаль. Но при этом на каждом этапе появлялись небольшие улучшения, как заметные с точки зрения аэродинамики и отражённые в декларациях, так и связанные с калибровками, настройками систем управления и всеми тонкостями этого технического регламента. Пока этого было достаточно, чтобы мы продолжали бороться в самой группе лидеров, несмотря на то, что другие команды могли привезти несколько более крупных пакетов.

Ещё один момент заключался в том, что мы представили первую версию болида, а затем привезли довольно значительное первоначальное обновление на заключительные тесты и в Мельбурн. Так что это было первое обновление. Второе появилось в Монреале, а сейчас в производственном цикле проходит значительный объём работ по повышению производительности, которые затем начнут внедряться в болид после летнего перерыва», — приводит слова Лорда издание PlanetF1.

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