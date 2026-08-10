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В «Хонде» заявили, что «достигли внутренней цели» по новому двигателю для «Астон Мартин»

В «Хонде» заявили, что «достигли внутренней цели» по новому двигателю для «Астон Мартин»
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Главный инженер «Хонды» Синтаро Орихара заявил, что японский производитель достиг внутренних целевых показателей при разработке новой силовой установки Spec 2, которая будет представлена на Гран-при Нидерландов в Зандворте.

«Не могу раскрыть точные цифры, но достигли поставленной перед собой внутренней цели, и я доверяю работе команды HRC Sakura Factory над двигателем Spec 2. Сосредоточились на повышении производительности двигателя, в частности на ускорении процесса сгорания. Это небольшой секрет, но кое-что из того, чего нам удалось добиться, могу рассказать.

Мы изменили форкамеру, чтобы ускорить сгорание, а также доработали форму поршня для его оптимизации. Кроме того, мы внесли изменения в некоторые системы смазки, чтобы снизить трение. В целом у нас есть длинный список улучшений, направленных на повышение производительности двигателя. С нетерпением ждём возможности представить новый двигатель в Нидерландах и посмотрим в Зандворте, где мы находимся относительно соперников», — приводит слова Орихары издание Marca.

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