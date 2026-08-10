В «Хонде» заявили, что «достигли внутренней цели» по новому двигателю для «Астон Мартин»

Главный инженер «Хонды» Синтаро Орихара заявил, что японский производитель достиг внутренних целевых показателей при разработке новой силовой установки Spec 2, которая будет представлена на Гран-при Нидерландов в Зандворте.

«Не могу раскрыть точные цифры, но достигли поставленной перед собой внутренней цели, и я доверяю работе команды HRC Sakura Factory над двигателем Spec 2. Сосредоточились на повышении производительности двигателя, в частности на ускорении процесса сгорания. Это небольшой секрет, но кое-что из того, чего нам удалось добиться, могу рассказать.

Мы изменили форкамеру, чтобы ускорить сгорание, а также доработали форму поршня для его оптимизации. Кроме того, мы внесли изменения в некоторые системы смазки, чтобы снизить трение. В целом у нас есть длинный список улучшений, направленных на повышение производительности двигателя. С нетерпением ждём возможности представить новый двигатель в Нидерландах и посмотрим в Зандворте, где мы находимся относительно соперников», — приводит слова Орихары издание Marca.