Риккардо рассказал, с кем из пилотов Формулы-1 сейчас больше всего общается

Бывший пилот Формулы-1 Даниэль Риккардо рассказал, с кем из действующих гонщиков чемпионата поддерживает наиболее тесное общение. Ими оказались его бывшие напарники: четырёхкратный чемпион из «Ред Булл» Макс Ферстаппен и действующий обладатель титула Ландо Норрис («Макларен»).

«Если говорить именно о переписке, наверное, больше всего я общаюсь с Максом. Ландо ужасно отвечает на сообщения. Думаю, ему становится скучно после нескольких сообщений — и он просто перестаёт отвечать», — сказал Риккардо в видео для YouTube-канала Bella James.

Напомним, Риккардо покинул Формулу-1, выступая за «Рейсинг Буллз», после Гран-при Сингапура 2024 года.