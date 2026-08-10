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Риккардо рассказал, с кем из пилотов Формулы-1 сейчас больше всего общается

Риккардо рассказал, с кем из пилотов Формулы-1 сейчас больше всего общается
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Бывший пилот Формулы-1 Даниэль Риккардо рассказал, с кем из действующих гонщиков чемпионата поддерживает наиболее тесное общение. Ими оказались его бывшие напарники: четырёхкратный чемпион из «Ред Булл» Макс Ферстаппен и действующий обладатель титула Ландо Норрис («Макларен»).

«Если говорить именно о переписке, наверное, больше всего я общаюсь с Максом. Ландо ужасно отвечает на сообщения. Думаю, ему становится скучно после нескольких сообщений — и он просто перестаёт отвечать», — сказал Риккардо в видео для YouTube-канала Bella James.

Напомним, Риккардо покинул Формулу-1, выступая за «Рейсинг Буллз», после Гран-при Сингапура 2024 года.

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