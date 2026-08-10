Дом возлюбленной Льюиса Хэмилтона Ким Кардашьян в Лос-Анджелесе ограбили

Особняк девушки семикратного чемпиона Формулы-1 Льюиса Хэмилтона Ким Кардашьян в Лос-Анджелесе подвергся ограблению: 27-летний мужчина проник в дом звезды, угнал машину её сотрудника, но после был арестован. Об этом сообщает издание TMZ.

По информации источника, инцидент произошёл в воскресенье днём в поместье Кардашьян в Хидден-Хиллз, которое находится на ремонте. Самой звезды и её детей в доме не было, они уже несколько месяцев живут в арендованном особняке.

Сообщается, что подозреваемый проник в дом через дверь, загрузил вещи в автомобиль, а затем угнал машину, принадлежащую сотруднику Кардашьян, после чего покатался по окрестностям. Охранник заметил автомобиль, проследовал за ним обратно к дому Ким и вызвал полицию. Правоохранители окружили особняк и задержали мужчину без инцидентов.

По данным полиции, никто не пострадал, оружия при подозреваемом найдено не было. Его арестовали по подозрению в ограблении. При этом источники, близкие к Кардашьян, оспаривают часть информации полиции. По их словам, подозреваемый так и не проник в дом, а личных вещей звезды на территории поместья не было.