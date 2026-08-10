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Исторический прототип Mazda 767B загорелся на Лагуна-Секе

Исторический прототип Mazda 767B загорелся на Лагуна-Секе
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Исторический гоночный прототип Mazda 767B, предположительно, загорелся на американской трассе Лагуна-Сека.

Как известно из открытых источников, речь идёт о шасси 767B-003, эта серия была создана перед легендарным вариантом Mazda 787B, который смог одержать победу в гонке «24 часа Ле-Мана» в 1991 году. Третий из построенных прототипов участвовал в соревнованиях, заняв 12-е место в Ле-Мане в 1989 году и 20-е место в 1990-м.

Согласно подписи к публикации, пожар удалось потушить. Известно лишь, что пострадавших при возгорании не было. При этом информация о характере и масштабе повреждений пока отсутствует. Неизвестно, сможет ли автомобиль принять участие в предстоящих исторических гонках Rolex Motorsports Reunion на Лагуна-Секе в рамках Monterey Car Week.

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