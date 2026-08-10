«Реакция у нас отличная, но...» Комацу — о проблемах с обновлениями «Хааса»

Руководитель «Хааса» Аяо Комацу рассказал, почему команде требуется больше времени для установки новых обновлений на машину.

«Как и обычно, нам приходится тщательно расставлять приоритеты. Затем прогресс также идёт несколько медленнее из-за ресурсов, которыми мы располагаем, и условий, в которых работаем. То же самое касается производства. С момента, когда находим решение, будь то вопрос дизайна или какая-то внутренняя проблема, до момента, когда это решение действительно оказывается на машине, проходит очень много времени. Поэтому дело не в чём-то одном. Если посмотреть на каждый аспект нашей команды, есть множество вещей, которые необходимо улучшить, чтобы дать им [пилотам] больше возможностей бороться. Реакция у нас отличная, но затем нам требуется больше времени на внедрение решений», — приводит слова Комацу нидерландская редакция RacingNews365.

Ранее Комацу рассказал, что финансовые и кадровые ограничения сильно влияют на команду.